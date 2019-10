Cette mannequin a pensé aux implants aux mollets

Malgré sa brillante carrière ans l’industrie de la mode, Jourdan Dunn continue de se battre avec son image corporelle. La mannequin, qui était moquée pour avoir des «cuisses de poulet» dans sa jeunesse, a déclaré à l’édition britannique de «Vogue» dont elle est la star du mois de novembre, qu’à l’heure où les courbes sont à la mode, elle ne se sent pas toujours hyper confiante. Elle confie: «Grandir dans le secteur de la mode et avoir des complexes qui te permettent d’avoir un job, c’est particulier.»

La Britannique de 29 ans ne se sentait pas très bien dans sa peau avant de mettre le pied sur son premier podium. «Je viens des Caraïbes, tout le monde dans ma famille a des rondeurs. Ma mère est bien roulée, mes cousines aussi.»

À un moment donné, elle faisait un tel blocage sur ses jambes qu’elle a même envisagé la chirurgie plastique. «Quand j’étais plus jeune, j’ai pensé à des implants aux mollets.»

Jourdan a défilé pour de grandes maisons de couture comme Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton et Valentino. Elle a travaillé pour des marques telles que Topshop, Burberry, Victoria’s Secret, Balmain et bien d'autres.

Elle est l’une des mannequins noires britanniques les plus populaires dans le monde. Elle est souvent comparée à Naomi Campbell. D’ailleurs, depuis 1997 et la participation de la tigresse, Jourdan est la première femme noire à défilé pour la marque Prada en 2008.

Au fil des années, le modèle a pris plus de confiance et a utilisé sa notoriété pour élever sa voix en faveur des minorités. En 2014, elle a osé critiquer les créateurs de mode pour n’avoir qu’une seule mannequin de couleur dans leur défilé, comme si c’était suffisant. «J’ai juste dit ce que je pensais. Je me suis sentie comme une voix isolée parce que je me suis dit: «Mes pairs se taisent (…) Pourquoi suis-je la seule? Vous traversez la même épreuve. Vous me ressemblez.» Mais elle ajoute: «Maintenant, tout le monde se rassemble et se soutient.»

