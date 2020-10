Pour être tendance, portez des bottes en caoutchouc!

Les modèles de l’hiver 2020 ont des airs de boots de combat et en même temps, semblent s’inspirer de la campagne anglaise. Elles sont larges, massives et se déclinent en blanc, en noir, et surtout, en kaki. Elles s’imposent comme les stars de la saison et les instagrameuses les plus stylées du moment les ont de fait adoptées.

Les marques les plus prisées sont Ganni, Chloé et surtout Zara. La paire de bottes à moins de 50 euros, conçue par la marque espagnole, fait un tel carton qu'elle est en rupture de stocks un peu partout!

Pour éviter de porter la botte de pluie de 2020 au premier degré, on l’associe avec des pièces ultraféminines, comme le font Emili Sindlev et Pernille Teisbaek. On peut les mettre avec une robe, une jupe ou un jean, mais c’est surtout jambes nues qu’elles ont le plus d’effet (voir diaporama ci-dessus).

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)