Voici trois mannequins à suivre en 2019

Si les mannequins du monde entier profitent actuellement d'une période d'accalmie, elles reprendront le chemin des podiums, dès janvier, à l'occasion de la semaine de la haute couture. Quelle top modèle en herbe sortira du lot l'an prochain? Qui parviendra à séduire grandes maisons et créateurs? Voici trois jeunes mannequins à suivre de très près à l'approche de la nouvelle saison.

Duckie Thot L'Australienne, qui a commencé à faire parler d'elle en cette année 2018, devrait être sous le feu des projecteurs en 2019. Ambassadrice beauté du géant des cosmétiques L'Oréal Paris, la jeune femme s'est illustrée dans de nombreuses campagnes cette année. La jeune femme de 23 ans ne s'est pas contentée de prendre la pose, puisqu'elle a multiplié les défilés en septembre pour la saison printemps-été 2019. La fashion sphère a pu admirer sa plastique chez Prabal Gurung, Moschino, ou encore Philipp Plein. Pour terminer l'année en beauté, Duckie Thot s'est illustrée sur le podium du Victoria's Secret Fashion Show.

Finn Buchanan Si ce nom ne vous dit rien, mémorisez-le bien car vous entendrez forcément parler de cette top britannique, l'année prochaine. La jeune femme, qui se distingue par ses cheveux très courts voire rasés, n'en est qu'à ses débuts dans le mannequinat mais devrait rapidement se faire un nom dans l'univers de la mode. Elle a d'ailleurs déjà défilé à deux reprises pour la maison Miu Miu, et s'est fait remarquer sur de nombreux podiums pour la saison printemps-été 2019. Autre fait et non des moindres, le mannequin fait partie de la liste «New Wave: Creatives» du British Fashion Council (BFC), qui récompense les 100 jeunes talents les plus inspirants de la planète.

Amandine Pouilly La jeune mannequin Amandine Pouilly devrait elle aussi se distinguer en 2019. La Française a tout pour séduire les créateurs et grandes maisons de prêt-à-porter et de couture. Elle a fait ses débuts pour la maison Dior, à l'occasion du défilé automne-hiver 2018 organisé en février dernier. De quoi attirer l'attention. Depuis, elle a participé à plusieurs shows pour la maison française, pour les collections Resort et Haute Couture notamment, et a également défilé pour Prada et Miu Miu. Un démarrage en fanfare qui devrait permettre à Amandine Pouilly de passer une année 2019 très sereine.

(L'essentiel/afp)