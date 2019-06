PNL fume un joint en plein défilé Off-​​White

Anna Wintour pourra toujours piquer sa crise, Karl Lagerfeld se retourner dans sa tombe, la mode a bien changé. Avec l’avènement du street-wear, les rappeurs et autre célébrités du monde du sport squattent désormais au premier rang des défilés, durant les semaines de la mode.

La «Fashion Week» hommes qui se déroule cette semaine à Paris n'a pas échappé à la règle, et les rappeurs de PNL sont venus découvrir la dernière collection de la personnalité la plus hype du moment dans le milieu de la mode, Virgil Abloh et sa marque Off White.

Mood: PNL fumant un ptit joint au premier rang du défilé Off White pic.twitter.com/YZTVog1VjD — Fleur Burlet (@fleurburlet) 19 juin 2019

Sans concessions, les deux rappeurs originaires de la banlieue parisienne ont fait fi des codes, allant même jusqu'à allumer un joint en plein défilé! Prenant ensuite la pose avec le designer phare, l'un des deux frères a répété la scène.

Provocation ou excentricité, coup de buzz ou authenticité, chacun se fera son propre avis, mais une fois encore le duo le plus populaire du rap français va faire parler...

PNL aux côtés de Virgil Abloh pour le défilé Off-White pic.twitter.com/fny3jhXeA9 — Views (@viewsfrance) 19 juin 2019

