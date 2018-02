Le pull à rayures vêtement le plus trendy de la saison

Elles ne font pas dans la discrétion. En même temps, leur job, c’est de se faire remarquer. Actuellement les influenceuses mode ne se laissent pas engloutir par la météo maussade et optent pour une pièce osée: le pull rayé multicolore. Il a deux difficultés: il est comme son nom l’indique, rayé (ça ne flatte pas forcément la silhouette) et il est bariolé (donc difficile à assortir). Et pourtant, les fashionistas arrivent avec brio à le porter. Certaines d’entre elles le mixent même avec d’autres couleurs.

La tenue proposée par la blogueuse américaine, Blair Eadie, fournit un bel exemple de ce qu'il est recommandé de faire. Elle nous offre une leçon de style avec cette association de matières et de coloris. Ellie, blogueuse et instagrameuse londonienne, opte pour un look plein de pep. Elle associe son pull rayé à un manteau rose fané mi-long et un jean bleu clair. Mais elle ne s'arrête pas là. La touche qui claque: le sac à main rouge vif.

On peut dire que Megan Ellaby est la reine de la rayure. Elle voue une véritable passion pour les hauts striés. La blogueuse britannique a aussi choisi le jean clair pour parfaire son look. Sa touche perso: une paire de Converse rose assortie à son pull. Smart.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)