Extinction Rebellion remet en cause la Fashion Week

Des militants écologistes du mouvement Extinction Rebellion ont manifesté samedi à la Fashion Week de Londres, dénonçant les conséquences négatives de l'industrie de la mode sur la planète. Selon le mouvement, des dizaines de manifestants ont bloqué la circulation près du lieu principal des défilés qui ont débuté vendredi et se poursuivent jusqu'à mardi. Quatre militants, portant des «robes» en barbelés, se sont attachés au sol.

L'événement vise à dénoncer les effets de l'industrie de la mode sur «la planète, les gens et les animaux», a expliqué à l'AFP la porte-parole d'Extinction Rebellion Sara Arnold. «Ce système est construit sur l'obsolescence, l'exploitation et la surproduction», a-t-elle ajouté, «malgré toutes les discussions menées au sein de l'industrie de la mode, son empreinte écologique ne fait qu'augmenter». En septembre 2019, lors d'une précédente Fashion Week, des militants du mouvement s'étaient couverts de faux sang et attachés à l'entrée d'un bâtiment où avait lieu un défilé.

Demande d'annulation

Lundi, le mouvement a écrit au British Fashion Council, représentant la mode britannique, pour demander d'annuler la Fashion Week prévue en septembre à Londres. Consciente de devoir améliorer son image, la mode britannique valorise les bonnes pratiques dans une exposition sur la «mode positive». De nombreux stylistes choisissent des matières renouvelables ou recyclées et le soutien à l'artisanat local. Mais les écologistes estiment cela insuffisant et réclament un plan d'action urgent.

Au deuxième jour de la Fashion Week, Peter Petrov présentait avec son premier défilé à Londres sa collection femme automne/hiver 2020/21. Les défilés se poursuivent samedi avec les Britanniques Molly Goddard, connue pour ses robes en tulle volumineuses et colorées, et Richard Quinn auquel la reine a remis il y a deux ans le «prix Elizabeth II de la mode».

(L'essentiel/nxp/afp)