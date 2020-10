Cette robe pour homme fait parler sur Twitter

Gucci commercialise, sur son site Internet, une robe pour homme de sa collection automne-hiver 2020/2021. Selon la marque italienne, cette proposition «remet en question les stéréotypes toxiques qui façonnent l’identité masculine». Depuis qu’il en est le directeur artistique, le styliste Alessandro Michele explore cette idée dans ses défilés, mais aussi à travers sa collaboration avec le chanteur Harry Styles, égérie androgyne du label.

La robe n’a cependant pas eu l’effet escompté. Les réactions sur Twitter ont été largement négatives. Pour certains internautes, le problème n’est pas vraiment la question du genre, mais plutôt la dégaine. Ils ne comprennent pas pourquoi Gucci a jugé nécessaire de combiner une robe avec un jean. Ils s’offusquent du look qui nous ramène à la fin des années 1990, époque où les stars des teen séries américaines portaient un jean sous une robe lors des soirées tapis rouge (voir le tweet ci-dessous).

D’autres soulignent que la robe n’est disponible qu’en XXS et en XS, ce qui exclut une majorité des hommes. Pas très Body Positive tout ça…

£1700 Gucci dress for men. I don't really know what they were trying to do here and I really don't know why my man has jeans on underneath pic.twitter.com/qMGJmfjDKL