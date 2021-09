Trans et noire, elle défile en fauteuil pour Moschino

«Ma vie a changé. Je l’ai fait!» Ce sont les mots d’Aaron Rose Philip, femme trans noire et handicapée, sur Twitter, qui a participé à son premier défilé, jeudi, à la Fashion Week de New York.

Mannequin atypique, Aaron Rose Philip se déplace en fauteuil roulant depuis sa naissance. Pour présenter la collection printemps-été 2022 de la maison italienne Moschino, elle était vêtue d’un tailleur jaune. «J’espère que c’est le début d’un changement, que cela inspirera et permettra à plus de marques internationales d’inclure et de normaliser la présence des personnes handicapées dans leurs campagnes».

Jeremy Scott, directeur artistique de la marque, a souhaité montrer sur le podium sa nouvelle collection de prêt-à-porter, mais aussi un message pour la représentation de la diversité. «J’ai eu l’opportunité de lancer les carrières de plusieurs de mes mannequins préférés et muses. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir le faire avec la superstar Aaron Rose Philip, pour son premier défilé», a-t-il écrit sur Instagram.

La mannequin avait déjà été choisie par la marque italienne pour incarner sa campagne publicitaire pour l’automne 2020. Aaron Rose Philip a d’ailleurs été la première personne noire, transgenre et handicapée recrutée par la prestigieuse agence Elite Model. Elle est notamment apparue dans une publicité Sephora et dans le clip de Miley Cyrus, «Mother’s daughter».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)