Comment Kate a-​​t-​​elle économisé 57 000 euros?

La duchesse de Cambridge a économisé près de la moitié de son budget de vêtements en 2021. Ses tenues et bijoux ont coûté 47 595 livres sterling (57 000 euros) d’après le Daily Mail, contre 93 914 livres (112 500 euros) en 2020 et 103 075 (123 500 euros) en 2019. L’économie est donc de 57 000 euros par rapport à l’an dernier et de plus de 66 000 euros par rapport à l’année précédente.

Et pour cause: en 2021, la duchesse a recyclé sa garde-robe à de multiples reprises. Elle a ainsi reporté plusieurs robes, un blazer bleu Zara et un long manteau beige Massimo Dutti, un manteau noir Prada ou une pochette de la marque Métier London. Même la robe noire Roland Mouret, arborée aux funérailles du prince Philip, le 19 avril, avait déjà été portée.

Quatre tenues neuves

La femme du prince William a recyclé une grande partie de vêtements lors d’engagements royaux. Elle n’a porté que quatre looks neufs en 2021. L’un d’eux était la robe pailletée pour la première du film «No Time to Die», en septembre. Le modèle griffé Jenny Packham, estimé à 4000 livres (4 800 euros) a été sa tenue la plus onéreuse de l’année.

Pour mémoire, l’achat des vêtements que la duchesse de Cambridge porte pour ses engagements officiels est pris en charge par son beau-père, le prince Charles.

Pour la remise du prix Earthshot 2021, Kate Middleton a recyclé une robe Alexander McQueen qu’elle avait déjà portée. (AFP)

Ce manteau porté lors de Noël est l’un des rares vêtements neufs porté par la duchesse en 2021. (AFP)

En décembre, Kate Middleton portait une blouse Ralph Lauren, déjà vue sur elle. (AFP)

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)