Un mannequin proteste contre un défilé Gucci

L'avant-dernière journée de la Fashion Week de Milan s'est terminée sur une note amère pour le créateur de la marque, Alessandro Michele. Pendant son show, Ayesha Tan Jones a défilé avec la phrase: «La santé n'est pas une mode», écrite au feutre sur la paume de ses mains pour exprimer son mécontentement. Effectivement, les mannequins sont apparus sur le podium en camisoles de force, dignes d'un hôpital psychiatrique.

Le mannequin non-binaire a qualifié cette action de «manifestation pacifique» sur Intagram, en ajoutant que «cet acte de courage n'est qu'un simple geste comparé au courage que les personnes avec des problèmes de santé mentale montrent chaque jour».

Gucci «blessant» et «insensible»

«En tant qu’artiste et modèle ayant connu mes propres problèmes de santé mentale, ainsi que ceux de mes proches affectés par la dépression, l’anxiété, le trouble bipolaire et la schizophrénie, il est blessant et insensible pour une grande maison de couture telle que Gucci d’exploiter cet imaginaire en tant que concept pour un moment de mode éphémère», explique la jeune femme sur son compte Instagram. «Présenter ces luttes comme des accessoires de mode dans le climat capitaliste d'aujourd’hui est vulgaire, dépourvu d’imagination et offensant pour les millions de personnes touchées par ces problèmes à travers le monde», a-t-elle poursuivi.

«Les camisoles de force sont les symboles d’une époque cruelle dans la médecine où la santé mentale n’était pas comprise, et où le droit des personnes et leur liberté leur étaient enlevés alors qu’ils étaient abusés et torturés dans des institutions», conclut-elle.

#RT @nytimes: The Gucci show that closed Milan Fashion Week began with a series of models in white clothing that resembled straitjackets. In protest, one model named Ayesha Tan Jones held up their hands to display the words “mental health is not fashion.” https://t.co/fnMylvRHhk — Eilen Carreron (@Sadd19951) September 24, 2019

(sl/L'essentiel)