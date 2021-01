Pluie de stars chez Fendi, Kate Moss défile avec sa fille

C'est sous les ors du palais de la Bourse à Paris que la maison romaine Fendi a dévoilé mercredi la collection haute couture printemps-été 2021 de son nouveau directeur artistique, Kim Jones, entre romantisme british et grandeur italienne. Un défilé en direct, sans public et très attendu par les observateurs de la mode, curieux de découvrir ce que le prodige anglais nommé en septembre pour reprendre le flambeau de Karl Lagerfeld avec Silvia Venturini Fendi, allait faire de l'héritage de la célèbre griffe.

C’est dans le cœur du Sussex (sud de l'Angleterre), où il a passé une grande partie de son enfance, que Kim Jones, 47 ans, est allé chercher l'inspiration.

Dans un palais Brongniart méconnaissable, les mannequins stars Naomi Campbell, Christy Turlington, Cara Delevingne, mais aussi Leonetta et Delfina Fendi, les filles de Silvia Fendi, défilent dans des robes royales. Demi Moore était aussi de la partie. On a également aperçu Kate Moss et sa fille Lila Grace, qui défilaient ensemble pour la première fois. Dans une robe brodée, associée à une cape courte, la jeune femme de 18 ans, qui avait déjà défilé pour Miu Miu en octobre dernier, a semblé très à l'aise.

Toutes ont ensuite rejoint des box en plexiglas, certaines se figent dans des poses sculpturales, d’autres feuillettent des ouvrages anciens du groupe Bloomsbury (groupe fondé par l'écrivaine Virgina Woolf à la fin du XIXe siècle, ndlr), une collection de livres rares rassemblés pour l’occasion.

