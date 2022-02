Les marques rugissent pour l'année du Tigre

Selon Bain & Company, cabinet américain de conseil en stratégie et management, dans son rapport de novembre 2021 sur le luxe, les Chinois représentent une part de marché estimée autour de 21-23%, juste derrière les Américains, à 30-32%. D’ici 2025, ils devraient devenir les principaux clients des produits haut de gamme, avec une part de marché mondiale estimée à 40-45%. Il devient donc nécessaire pour les marques de capter leur attention en proposant des collections qui leur sont dédiées.

L’année du tigre commence par le Nouvel An lunaire, ce 1er février. Ce signe du zodiaque chinois symbolise des qualités comme le courage, la confiance et l’ambition. Les maisons de luxe dévoilent déjà des collections capsules pour célébrer cette occasion. De nombreuses marques ont simplement utilisé les rayures et la couleur porte-bonheur rouge sur leurs pièces emblématiques, mais d’autres labels ont fait preuve d’originalité pour fêter la nouvelle année qui s’annonce.

Burberry a imaginé un motif répété de tigres, dans des tons rouges et orange, symboles de chance et porte-bonheur. La campagne est incarnée par les mannequins chinois Liu Bingbing, Liu Chunjie, Wang Xiangguo et Yang Ling.

Marni a choisi un dessin de tigre de l’artiste vénézuélienne Magdalena Suarez Frimkess. Celui-ci a été décliné sur des vêtements et des sacs, en imprimés, en broderies et en jacquards.

Chez Gucci, cette collection réinterprète des archives des années 1960 réalisées par Vittorio Accornero. Dans des tons pastel, ce motif orne aussi bien des articles de maroquinerie et des accessoires, ainsi qu’un assortiment de prêt-à-porter. Toujours dans la tendance des logos, la marque inscrit également Gucci Tiger sur plusieurs pièces.

À noter que la marque ouvrira des pop-up stores dans des quartiers à forte population chinoise, dans des villes américaines, pour sa collection Gucci Tiger.

La collection imaginée par Kim Jones pour Dior Homme intègre des dessins de l’artiste américain Kenny Scharf. Elle comprend notamment des chemises, des pulls, des chaussures et des bijoux.

Etro s’inspire du dessin animé «Kung-Fu Panda» et du personnage de Maître Tigresse et l’associe à l’imprimé cachemire emblématique de la marque.

Chez Moschino, c’est Tony le Tigre, mascotte des corn-flakes Kellogg’s, qui est représenté sur des T-shirts, des pantalons et des pulls.

Pour célébrer l’année du Tigre dans le zodiaque chinois, Miu Miu rend hommage à de célèbres félins. La griffe s’inspire des mangas des années 1970 avec Tiger Mask, Tiger Girl et de son tigre acolyte, mais aussi de personnages de Disney: Tillie Tiger et Tigrou, l’ami de Winnie l’Ourson.

L’horlogerie célèbre également l’année du tigre. Piaget, Blancpain ou Jaeger-LeCoultre ont présenté des modèles pour l’occasion. De son côté, Breguet propose huit exemplaires d’une montre avec un cadran arborant la gravure d’un tigre. Chaque montre nécessite une semaine de travail.