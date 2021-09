C'est le grand retour du bracelet de bras

Il est revenu. Le bracelet de bras, accessoire phare des années 2000 que l’on croyait mort et enterré, a fait un retour remarqué durant la Fashion Week printemps-été 2022 de Milan qui a eu lieu du 21 au 27 septembre. De Nicole Kidman à Aaliyah en passant par Christina Aguilera, ce bijou était l’un des incontournables de la panoplie du début du siècle et il semble bien qu’il le redevienne l’année prochaine. Jean taille basse, ceinture papillon et fichu sur la tête: la marque italienne Blumarine est certainement celle qui a joué la carte des années 2000 le plus à fond. Chez elle, le bracelet de bras est entièrement recouvert de strass.

Kim Jones, le directeur artistique des collections femmes de Fendi depuis septembre 2020, propose, quant à lui, un bracelet de bras discret en or, estampillé de la lettre F, symbole de la marque. Une collection placée sous le signe du disco pour laquelle le Britannique s’est inspiré des années fastes de la célèbre boîte de nuit new yorkaise Studio 54.

Dans un registre plus bohème, Etro signe un modèle over-sized doré aux inspirations tribales. Un excès assumé par Veronica Etro, la directrice artistique de la marque, qui, pour cette collection printemps-été 2022, mise sur un retour du look boho-chic l’année prochaine.

Enfin, Prada fait bande à part en délaissant le côté classique du bijou pour en proposer une version brassard lors d’un défilé qui a fait beaucoup parler de lui puisqu’il a eu lieu simultanément à Milan et à Shanghai.

(L'essentiel/Nina Seddik)