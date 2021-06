Avec la coiffeuse des stars, c'est 600 dollars le balayage

«J’adore qu’une fille dont je me suis occupée revienne pour me dire qu’elle s’est envoyée en l’air la veille parce que ses cheveux étaient canon». Le New York Post a consacré, mercredi, une pleine page à Jenna Perry. Cette coloriste, âgée de 35 ans, est une des professionnelles de la beauté les plus convoitées de New York où elle a établi son salon dans le quartier d’East Village. Le tabloïd n’hésite pas à écrire que les plus belles filles qui arpentent la ville lui doivent leur coloration.

Jenna Perry excelle dans l’art du balayage, technique permettant d’éclaircir la chevelure. Paradoxalement, elle doit sa notoriété à la coloration nuance chocolat de Bella Hadid. En 2018, la professionnelle a reçu un message de Jen Atkin, la coiffeuse californienne du clan Kardashian-Jenner, qui lui demandait si elle pouvait s’occuper de Bella qui devait défiler pour Victoria’s Secret à New York. Défi qu’elle a naturellement accepté. Depuis, le top model lui confie sa tête et lui doit, par exemple, les mèches rousses flamboyantes et cuivrées qu’elle arborait en janvier dernier. Ce look rétro avait été inspiré par celui de la chanteuse Geri Halliwell à l’époque où elle était membre des Spice Girls.

À la suite de Bella, un autre Ange de Victoria’s Secret, la blonde Martha Hunt, pousse la porte du salon. C’est le début de la success-story. Suivent d’autres mannequins, comme Emily Ratajkowski, et des actrices. Citons pêle-mêle Jennifer Lawrence, Millie Bobby Brown («Stranger Things») et Chloë Sevigny. La clientèle afflue. «Mettre en valeur le meilleur de soi, c’est ce que nous voulons toutes. Mes clientes adorent que leur couleur naturelle soit sublimée. Cela rejaillit sur l’éclat de leur peau.» Un effet flash qui a un prix: Jenna Perry facture 600 dollars le balayage.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)