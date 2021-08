Le fluo est de retour, même autour de vos yeux

L'esthétique des années 2000 est de retour dans le monde du maquillage, notamment les couleurs fluos. Elles peuvent être portées en eyeliner ou en aplat sur la paupière. Pour Valentino, le trait de crayon était assorti aux teintes des vêtements de la collection Haute Couture automne-hiver 2021-2022 présenté en juillet. Lors du défilé Versace pour la prochaine saison, les mannequins avaient le regard coloré de rose fluo et de bleu électrique.

Du rose et du fuschia, il y en aura dans la première collaboration de maquillage de la rappeuse australienne Iggy Azalea avec la marque BH Cosmetics. Elle admettait, en août, dans «New Beauty», avoir «toujours eu la nostalgie des années 2000». La gamme, qui sort le 29 août, s'appelle Totally Plastic et se compose d'ombres à paupières rose, violette et bleue, de gloss et de faux cils, entre autres produits qui rappellent cette période.

De son côté, Hailey Bieber a présenté un look où elle portait un trait d'eyeliner argenté et holographique. Il s'agit d'un autocollant de la marque américaine Simihaze, qui propose des packs de stickers waterproof fluos. La marque suggère de les porter séparément ou ensemble. Ils ont déjà été adoptés par les membres du groupe de K-Pop Blackpink ou Kourtney Kardashian.

Pour l'automne, la make-up artiste et fondatrice de Huda Beauty, Huda Kattan, sort de nouvelles palettes de fards, nommées Wild Obssession, qui comprennent des tons jaunes et oranges fluos. Un eyeliner turquoise est disponible chez Dior et plusieurs couleurs fluos sont en vente chez NYX Cosmetics, Marc Jacobs, MAC ou JLo Beauty, la marque de Jennifer Lopez.

