Adidas s'offre la plus longue basket du monde

La marque Adidas a créé la plus longue paire de sneakers au monde. Non, il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais d'une création qui sera bel et bien commercialisée. L'équipementier sportif s'est allié au rappeur estonien Tommy Cash dans le but de revisiter son célèbre modèle de baskets Superstar. Un projet qui a particulièrement inspiré l'artiste. «Quand j'ai dit à Adidas que je voulais réaliser la chaussure la plus longue du monde pour notre collab', ils semblaient me dire "WTF Tommy". Mais cinq mois plus tard, nous y voilà», écrit-il sur Instagram.

Le résultat de ce partenariat a de quoi interpeller. La chaussure mesure un mètre de long. Malgré l'esthétique étonnante de la sneaker, on reconnaît la particularité de la Superstar, à savoir sa pointe en forme de coquillage. Les chaussures de Tommy Cash sont disponibles en noir et en blanc: une couleur par pied. Le rappeur a d'ailleurs expliqué son choix.

«L'équilibre est indispensable. Comme le yin et le yang qui s'opposent et forment un tout». La paire de baskets sera disponible en quantité limitée. Les sneakers seront vendues un peu plus de 92 euros, mais sans préciser s'il y aura plusieurs pointures.

(L'essentiel)