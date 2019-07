Selena Gomez se la joue sexy comme Pamela

Selena Gomez fait grimper le mercure dans un une-pièce qui rappelle celui de Pamela Anderson dans la série des années 1990 «Alerte à Malibu». Au Mexique, la chanteuse de 26 ans a été photographiée sortant de l’eau avec un maillot rouge pour promouvoir Krahs, la marque de sa meilleure amie Theresa Mingus. La collection Selena x Krahs comprend des deux-pièces et des une-pièces, dans plusieurs couleurs. Certains modèles ont été dessinés par la star.

Des maillots qui lui tiennent particulièrement à cœur, car derrière la jolie collaboration entre copines, il y a une cicatrice que Selena préfère cacher: «J’ai dû subir une greffe de rein à cause de mon lupus. Je me sens aujourd’hui plus à l’aise dans des coupes taille haute ou des une-pièces qui cachent les traces de mon opération».

Avec sa marque, Theresa, l'ancienne assistante de la chanteuse, a voulu créer des maillots de bain accessibles à toutes les femmes: «La collection propose des modèles très différents pour que chacune trouve la coupe qui lui plaîse et puisse se sentir à l’aise et sexy». Les prix aussi sont abordables: entre 39 et 49 dollars américains pour un bas ou un haut (entre 39 et 49 francs suisses). Et pour celles qui veulent se prendre pour la nouvelle Pamela – ou la nouvelle Selena! – jolie surprise: le maillot rouge est à 39 dollars.

(L'essentiel)