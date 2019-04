«Sports Illustrated» fait poser un top en burkini

C'est un numéro symbolique qui sortira le 8 mai, dans les kiosques, aux États-Unis. Halima Aden, 21 ans, est la première femme à apparaître dans l’édition spéciale maillots de bain de Sports Illustrated, non pas en bikini comme c’est l’habitude pour les mannequins qui y posent, mais en portant un hijab et un burkini.

La Somali-Américaine est le nouveau symbole de l’ouverture du magazine qui, depuis quelques années, montre de plus en plus de femmes différentes, que ce soit pour leur morphologie, leur handicap ou leur religion. En 2015, Ashley Graham est devenue le premier modèle grande taille à poser en couverture et l’an dernier, l’athlète paralympique Brenna Huckaby a été la première femme handicapée à être photographiée pour le magazine.

Un hijab lors du concours de Miss USA

Halima est connue pour ne poser et défiler qu'avec le corps et les cheveux couverts. En mars, elle a foulé le catwalk du défilé Tommy Hilfiger x Zendaya et a fait la une des plus grands magazines de mode. La jeune femme a grandi dans un camp de réfugiés kényan. Elle est arrivée aux États-Unis, au Minnesota, à l’âge de sept ans et a commencé à porter le hijab, peu de temps après.

En 2016, elle défraye la chronique lors du concours de Miss USA en arborant le hijab. Elle devient la première femme à porter ce foulard traditionnel pour l’ensemble de la compétition et choisit également un burkini pour le fameux passage en maillot de bain.

«Nous voyons maintenant des politiciens, des femmes d’affaires, des reporters de télévision et d’autres femmes en hijab qui ont réussi dans des rôles visibles, et c’est le message que nous devons envoyer», a-t-elle déclaré lundi, dans l’émission télé «Good Morning America».

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)