«Céline Dion, elle attend sa chicha et sa canette»

Quand t’as mis la daronne à l’abris ☝️ pic.twitter.com/BUbIMQf7vA — Mike Tribbiani (@MickDpG) March 4, 2020

Et si c'était elle la «fashion victim» la plus contaminée de tout l'univers? Depuis quelques années, Céline Dion craque pour les créations des designers les plus hypes du monde entier, mais le choix des pièces interroge... Alors que son statut de légende de la chanson lui ferait logiquement pencher pour des dentelles ou autres robes de créateurs glamours, la Canadienne a préféré opter pour... le streetwear, toujours très en vogue.

Celine Dion x Off white pic.twitter.com/5hlFcBnhQ5 — Anti cuts. Pro trims. (@tin__tinn) June 27, 2017

Ses looks en Off White avaient déjà fait parler, l'artiste de 51 ans a fait encore plus fort après son concert, à Brooklyn, en posant dans un ensemble Balenciaga du plus bel effet: une veste de survêtement fluo avec «logo box», un jogging et des Triple S, il n'en fallait pas plus pour déchaîner la Toile.

Pour les internautes, c'est évident, Céline est prête à se poster en bas du bloc, voire à se lancer dans une carrière de rappeuse.

Cette photo elle me fume, elle est passé de Céline Dion l’artiste à Céline Dion le reuf qui attend sa chicha menthe et sa canette de tropico pic.twitter.com/9ES5um53qH — Ptit Yass (@YASSR7_) March 2, 2020

Bon j'ai eu la confirmation SCH va faire un feat avec Céline Dion pic.twitter.com/RopqWXY048 — Yass ???????? (@Yasmine_002) March 2, 2020

Certains y sont allé de leur montage savoureux, quand d'autres l'imaginent en train de lancer sa prochaine mixtape. Même la radio française spécialisée dans le hip-hop Générations y est allée de sa petite plaisanterie...

???? EXCLU ????



Tracklist de la Mixtape de @celinedion dispo le 20/06 :



1.« R.I.P René » feat. René Charles

2.« Québec Vibe » feat. @Drake & @theweeknd

3.« Titanic Freestyle »

4.« Pour que tu loves encore »

5.« Last Vegas Queen » feat. @iamcardib



S/o @Lacremm @BALENCIAGA pic.twitter.com/SY8m6VKbRB — Née Gros Phil (@BoubouDaCreator) March 2, 2020

Selim Dion



La tracklist de son nouvel album :



Titanik ta mère

Sous le bloc

Et j'te love encore

On change ap pic.twitter.com/TN5xkpUUtE — GENERATIONS (@generations) March 2, 2020

Jamais les derniers lorsqu'il s'agit de chambrer, les rappeurs français Booba et JoeyStarr se sont également moqués de la Québecoise sur les réseaux sociaux.Pas sûr que la chanteuse ait le temps de s'attarder là dessus. Lancée dans une tournée des salles à travers le monde, elle connaît un succès plus retentissant que jamais avec des dates remplies en quelques minutes, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe...

