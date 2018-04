Le blouson et la minijupe en jean font la paire

Autrefois considéré autrefois comme un fashion faux pas, le double denim a retrouvé sa place dans la mode. En ce moment sur Instagram, les blogueuses et les mannequins optent pour l’ensemble minijupe et blouson en jean, de préférence pastel. L’instagrameuse américaine Laura Jade Stone s'est montrée dans un total look jean jaune pâle de la marque InTheStyle. La blogueuse britannique India Moon a, quant à elle, choisi d'aller chez Bershka et d'en rapporter un combo rose bonbon.

Même l'actrice Zendaya craque pour ce style. Elle porte un look qu’elle a créé pour la marque Boohoo, collection printemps 2018. Du côté des mannequins, Hailey Baldwin a récemment été repérée à Hollywood dans un ensemble en jean signé Daniëlle Cathari pour Adidas Originals. Elle a les mêmes goûts qu'Adrianne Ho. Cette année, les deux jeunes femmes ont fait plusieurs campagnes pour la marque aux trois bandes.

(L'essentiel)