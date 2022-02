À plus de 50 ans, les marques se les arrachent

Les femmes de plus de cinquante ans sont de plus en plus visibles dans l’industrie du divertissement et de la mode. Après le retour, cet hiver, de Carrie Bradshaw et de ses amies, qui assument leur âge, dans la suite de «Sex and the City», elles sont plusieurs à être égéries de publicités pour la saison printemps-été 2022.

Cette semaine, Balmain a dévoilé les photos de sa nouvelle campagne. Elle met en scène Naomi Campbell (51 ans) et Carla Bruni (54 ans).

Ce printemps, d’autres femmes de plus de cinquante ans sont mises à l’honneur. Jennifer Lopez (52 ans) fait partie des visages de la marque de maroquinerie Coach. L’actrice Brooke Shields (56 ans) pose, elle, pour la marque de vêtements espagnole Jordache.

Pour Balenciaga, c’est Isabelle Huppert (68 ans) qui prend la pose alors que Donatella Versace (66 ans) accompagne Gigi et Bella Hadid pour la marque italienne et Jerry Hall (66 ans) a été choisie par Saint Laurent.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)