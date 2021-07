Kim K ressuscite une tendance des années 90

Elle a osé! Mardi sur Instagram, Kim Kardashian a ressuscité un look iconique des années 1990: le trait de crayon ourlant les lèvres. Ce style a été popularisé par toutes les popstars de cette génération: Mariah Carey, les Spice Girls et tant d’autres.

La reine de la téléréalité, âgée de 40 ans, est aussi à la tête d’une marque de maquillage. C’est pour vanter quatre nouveaux produits, les Lip Lacquer Pots, qu’elle a posté une série d’images sur le réseau social où elle est suivie par 230 millions d’abonnés.

Reproduire la bouche de Kim Kardashian

Si ce make-up vous plaît, voici la marche à suivre pour le reproduire. Avec un crayon tracez le contour des lèvres. Remplissez un tiers de la surface des lèvres avec des traits perpendiculaires. Utilisez un Lipstick brillant d’une autre nuance pour recouvrir toute la bouche. Apposez de la poudre compacte pour fixer la seconde couche de Lipstick. Retracez le contour au crayon pour qu’il soit net et le plus fin possible. Le tour est joué!

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)