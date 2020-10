«Ça fait du bien à tous les hommes qui ont du gras»

Vendredi 2 octobre, le défilé de lingerie Savage X Fenty Vol 2 a été diffusé sur Amazon Prime Video et, dans la foulée, la collection de sous-vêtements, dont les masculins, a été mise en vente sur le Net. La ligne pour homme a été créée en collaboration avec Christian Combs, 22 ans, fils aîné de Puff Daddy. Rihanna, désormais reconnue comme une créatrice promouvant le Body Positive, a choisi un certain Steven G pour présenter certains modèles. Avec son embonpoint assumé, ce mannequin ne ressemble à aucun autre parce qu’il n’a pas de six pack, pas de pectoraux saillants ni de biceps à la Popeye.

Sur Twitter, les fans applaudissent l’initiative. Un internaute a publié le 2 octobre les photos de Steven G. (ci-dessous) en écrivant: «Okay Rihanna». Le post a été liké plus de 323 000 fois.

Depuis, les images du mannequin continuent de faire parler d’elles: «Les hommes forts, tout comme les femmes, sont à peine représentés mais Rihanna vient de prouver que le milieu est prêt à changer», écrit un autre. «Jamais dans ma vie d’adulte, je n’avais vu un modèle masculin avec un corps similaire au mien. Je me sens… presque ému? Comme si je pouvais enfin acheter quelque chose que j’ai vue et que je veux et SAVOIR qu’elle a été pensée pour des gens comme moi», peut-on également lire sur le réseau social.

Steven G. a été ravi de l’attention de la communauté des hommes grande taille. «Je n’aurais jamais pensé que ma première fois sans T-shirt sur Internet serait avec @badgalriri pour @savagexfenty», a-t-il écrit sur Instagram. «Je pensais que ça me ferait du bien à moi, mais je réalise que ça fait du bien à tous les hommes qui ont un peu de gras, qui déboutonnent le bouton de leur pantalon quand ils essaient d’éviter le bourrelet, qui doivent galérer à faire les boutiques parce qu’ils ne trouvent pas leur taille (…)». Avec son message, il encourage ainsi les hommes avec des rondeurs à se sentir sexy et plus à l’aise dans leur corps.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)