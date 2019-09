Quelle rappeuse se cache sous ce costume?

Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de la New-Yorkaise pour s'accoutrer ainsi? C'est la question que se sont posés de nombreux followers de Cardi B sur Instagram en découvrant la vidéo qu'elle a postée le samedi 28 septembre 2018.

On y découvre la rappeuse de 26 ans emmitouflée dans une espèce de combinaison-robe à motif de fleurs. Du tissu recouvre également sa tête et son visage. Un bon moyen pour passer incognito en pleine Fashion Week de Paris et de poser devant la Tour Eiffel (presque) en toute tranquillité. «J'ai entendu dire que vous m'aviez manqué à la Fashion Week de New York. Je suis donc là pour vous servir et pour vous le servir froid», dit énigmatiquement Cardi B dans la vidéo tout en plaisantant qu'elle n'y voit rien sous son costume.

