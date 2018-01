Les défilés masculins privés de leurs stars

Il n'y a encore pas si longtemps, la Fashion Week de Londres, organisée début janvier, était l'occasion pour les fashionistas de sortir de la torpeur post-Noël en découvrant sur les podiums les nouvelles collections des plus grandes signatures de la mode britannique, de Burberry à Vivienne Westwood en passant par Jonathan Anderson. Las, cette époque semble désormais révolue. Burberry a déserté la Fashion Week de janvier dès l'an dernier et dévoile désormais sa garde-robe masculine lors des présentations féminines, en février, surfant sur la tendance mixte.

Même topo pour J.W. Anderson, le label de Jonathan Anderson, directeur artistique du maroquinier de luxe Loewe, qui ne présentera plus que deux défilés par an au lieu de quatre, afin de «réduire l'écart traditionnel entre la période des défilés et la disponibilité des pièces à la vente», indique la marque. Pas la peine non plus de compter sur l'habituel défilé militant de Vivienne Westwood. En lieu et place, la prêtresse punk-écolo de la mode, elle aussi passée au mixte, présentera sa collection automne-hiver 2018-19 dans un «format digital».





Place aux jeunes stylistes

Alors, privée de ses stars, que reste-t-il à Londres, cadet des grands rendez-vous de la mode, pour rivaliser avec New York, Milan et Paris? Ce qui fait son ADN depuis sa création: les stylistes de la jeune garde britannique, répond l'organisateur de la Fashion Week, le British Fashion Council (BFC). L'édition 2018 sera «une célébration de cet esprit de découverte et de créativité qui ont fait de Londres un carrefour international pour la mode masculine», assure Caroline Rush, la patrone du BFC.

On y retrouvera Edward Crutchley, «l'étoile montante» (dixit Vogue) de la mode britannique, et son streetwear de luxe. L'audacieux vestiaire hip hop néo-punk de Liam Hodges. Christopher Raeburn, le crack de la mode éthique et du recyclage. Ou encore Astrid Andersen, la petite princesse du sportswear. «Non», la Fashion Week masculine de Londres n'est pas morte, insiste Kristabel Plummer. «Il y a une grande variété de marques et cette Fashion Week leur donne une chance de briller», libérée de l'ombre des poids lourds du secteur. Et, qui sait, ajoute-t-elle, «peut-être assisterons-nous à l'éclosion d'un nouveau joyau!».

(L'essentiel/AFP)