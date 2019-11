Victoria’s Secret: «Merci mon Dieu, c’est fini»

Jeudi 21 novembre, L Brands, la société-mère de Victoria’s Secret, a confirmé ce dont tout le monde se doutait: le défilé de cette année n’aura pas lieu. Ceci est dû à la chute de l’audience télévisuelle (l’année 2018 a été la pire) et les réactions défavorables à l'événement ces dernières années. Pour le public, le show perpétuait des standards de beauté inaccessibles.

«Nous pensons qu'il est important de faire évoluer la commercialisation de Victoria's Secret, a déclaré à CNN Stuart Burgdoerfer, directeur financier de L Brands. Nous cherchons comment améliorer le positionnement de la marque et comment mieux communiquer avec les clients.»

Shanina Shaik, l’un des Anges, l’avait dit cet été dans une interview mais rien n’avait été confirmé officiellement. Et puis, le top model Karlie Kloss a plaqué la marque en juillet parce qu’elle ne correspondait plus à ses principes féministes. Sans compter la petite sortie piquante de Bella Hadid la semaine dernière, lors du Vogue Fashion Festival, à Paris. Elle a affirmé qu’elle ne s’était jamais sentie sexy lorsqu’elle défilait pour Victoria’s Secret.

Donc oui, ça sentait le roussi pour la marque depuis un moment. Aux États-Unis, elle a perdu des clients au profit de rivaux tels que Target, Kohl's et American Eagle.

Sur Instagram, les internautes crient leur joie. Beaucoup d’entre eux mentionnent Rihanna et sa marque Savage x Fenty. Pour eux, c’est elle qui pèse désormais dans le game de la lingerie. Son défilé a été diffusé en streaming, le 20 septembre sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays. Comme le font remarquer certains fans, «Victoria's Secret ne pouvait plus concurrencer.»

Même The Cut, la rubrique mode du «New York Magazine» s'est permise d'écrire sur Instagram: «Merci mon Dieu, c’est fini», comme un cri de soulagement.

Néanmoins, pour certains internautes, c'est un peu trop facile: «Alors au lieu de prendre des modèles de différentes corpulences, ils préfèrent annuler le défilé.» Pourtant, la marque avait récemment fait des efforts pour être plus inclusive. Elle avait pris dans ses rangs une mannequin transgenre. Pas suffisant apparemment pour séduire à nouveau les foules. Le mal était fait.

(L'essentiel)