Des anges «plus réels» pour Victoria's Secret

Victoria’s Secret vient de dévoiler sur les réseaux sociaux sa collection d’hiver nommée «Frozen Flowers». Les sous-vêtements sont présentés par trois top models: Hailey Bieber (l’épouse du chanteur), l’Australienne d’origine sud-soudanaise Adut Akech et le mannequin plus size Paloma Elsesser.

Ce choix fait partie du repositionnement de la marque américaine qui avait été submergée par la vague du Body Positive, incarné notamment par Savage x Fenty, le label de Rihanna. En réponse à cette évolution sociale, le créateur de lingerie a lancé VS Collective, sa ligne inclusive, dont Hailey Bieber, âgée de 25 ans, est désormais l’un des visages. Des personnalités telles que la championne de tennis Naomi Osaka, le top transgenre Valentina Sampaio et la footballeuse Megan Rapinoe font aussi partie des ambassadrices.

En juin dernier, la marque avait annoncé vouloir en finir avec la glorification de ses «Anges», des mannequins irréelles taillées pour et donc par le «male gaze» (prédominance du regard masculin dans la culture visuelle).

