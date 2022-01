La lingerie de Rihanna s'adresse aussi aux hommes

Un haut en maille moulant n’est qu’une des pièces avec lesquelles Rihanna conquiert actuellement le cœur des fans de lingerie. Pour la Saint-Valentin, le 14 février, Savage x Fenty présente des petites culottes, un harnais rouge vif et des hauts moulants, le tout pour les hommes.

La nouvelle collection que la musicienne a lancée s’appelle Glossy Flossy et comprend des dessous et de la lingerie pour hommes et femmes, en rouge bien sûr. Parmi les pièces de la collection pour hommes, on trouve par exemple un crop top moulant en maille transparente:

Ce crop top est disponible jusqu’au 3XL.

Une culotte moulante en mesh fait également partie de cette nouvelle gamme:

Le sous-vêtement joue avec la transparence.

La grande star de la nouvelle collection de la Saint-Valentin est ce body harnais qui est déjà épuisé:

«Rihanna sait ce que veulent les gays»

Le fait que Rihanna propose désormais de la lingerie pour hommes est très bien accueilli par les internautes. Ce n’est pourtant pas la première collection que la musicienne a créée pour les hommes, mais de loin la plus osée. «Lorsque Rihanna a lancé sa première collection pour hommes, nous avons tous dit: nous voulons des choses plus sexy, pas seulement de simples boxers et slips. Et maintenant, regardez-moi ça… les autres marques devraient faire comme elle», fait remarquer l’utilisateur Howie sur Twitter.

One thing about @rihanna and @SavageXFenty is that they listen! When she first put out the men’s collection we collectively said “girl we want more sexy ish, not just basic boxers and briefs.” Now look…other brands should take note. https://t.co/Qdi9oxnulM