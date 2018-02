Porter du plastique est le comble du luxe

Il fallait écouter plus attentivement Aqua en 1997. Sans le savoir, le groupe de musique pop avait 21 ans d’avance lorsqu’il chantait: «Life in plastic, it’s fantastic!». Aujourd’hui, la mode prend au mot ce sage conseil et voit la vie en plastique transparent.

Il suffit de regarder du côté d’Off White x Jimmy Choo. Les deux marques se sont associées pour créer une paire de talons en satin recouvertes… d’un sac plastique. Bella Hadid, Caroline Vreeland ou encore Rihanna, ont succombé à ces chaussures un peu folles. Le matériau est un mélange de plastique dur et de silicone souple.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)