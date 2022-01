Les looks de la chérie de Kanye électrisent Paris

«Juliye», retenez bien ce nom. C’est la contraction de leurs deux prénoms et c’est ainsi que Julia Fox surnomme le nouveau couple qu’elle forme avec Kanye West. L’actrice américaine («Uncut Gems»), âgée de 31 ans, et le rappeur, qui en a 44, sont à la Fashion Week de Paris. Ils assistent à plusieurs défilés et leurs tenues, systématiquement assorties, électrisent la capitale française.

Lundi 24 janvier au défilé haute couture de Schiaparelli, le musicien dissimule son visage sous une cagoule comme l’a fait son ex-femme, Kim Kardashian. Julia Fox portait des cuissardes (pourvues d’orteils griffus) et une veste en simili. Les accessoires faisaient toute la différence: des boucles d’oreilles XXL et un sac à main doré orné d’une serrure. Ce look signé Schiaparelli reflète bien l’esprit surréaliste de la maison parisienne.

On notera que le maquillage dark a été exécuté par la star des make-up artists, Pat McGrath.

Duo en denim

Dimanche 23 janvier, toute autre ambiance chez Kenzo: 100% jean très années 1990. On repère le magnifique blouson de Julia Fox dont la poitrine pointue est un hommage au célèbre bustier de Jean Paul Gaultier. Autre détail stylé: les boucles d’oreilles représentant des fesses et des seins.

Tenue de soirée

Toujours le 23 janvier, le couple a participé à une fête avec le rappeur Gunna (ci-dessous à gauche) et Pharrell Williams notamment. Kanye West portait des lentilles de contact bleues, Julia Fox un fourreau rouge, des longs gants et des cuissardes métallisées.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)