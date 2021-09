La robe très (très) osée de Salomé Dewaels

Cette année, ce ne sont pas les looks originaux qui manquent à Venise: les actrices rivalisent de fantaisie pour briller sur le tapis rouge (voir diaporama ci-dessus). Et les Belges ne sont pas en reste: après la robe très fendue de Virginie Efira, voici la robe très transparente de Salomé Dewaels qui a - excusez du peu - été désignée comme le look «le plus audacieux» de la Mostra par le magazine Vanity Fair.

L'actrice belge, venue présenter «Les illusions perdues» de Xavier Giannoli, s'est amusée des nombreux commentaires suscités par sa tenue signée Dior. «J’ai ri de bon cœur que ma robe ait fait sensation», rapportent les médias belges en citant Het Nieuwsblad. «Les gens voient mes seins dans le film de toute façon, alors autant les montrer sur le tapis rouge», a-t-elle souri.

Avant d'expliquer le plus simplement possible: «On m’avait offert deux robes Dior pour la première. Mais l’une d’elles me démangeait, alors j’ai choisi la robe dans laquelle je me sentais la plus belle et la plus confortable».

(mc/L'essentiel)