Alva Claire et sa taille 44 affolent le monde de la mode

Sa ténacité a payé. Voilà plus de 10 ans qu’Alva Claire roule sa bosse dans le mannequinat. Et sa carrière n’a décollé que récemment. Aujourd’hui, la Britannique, âgée de 29 ans, est un des modèles plus size les plus sollicités du monde. Elle fait partie des trois mannequins grande taille qui ont présenté des modèles de la collection printemps-été 2021 de Versace.

C’est la première fois que la maison italienne recourait à des filles qui ne sont pas minces. Alva apparaît aussi dans la nouvelle campagne de H&M où elle porte une robe issue de la collaboration entre le label californien Brock Collection et le géant suédois.

Alva Claire est aussi sollicitée par des créateurs de sous-vêtements. Par deux fois, elle a défilé pour la marque de Rihanna, Savage X Fenty. Cette saison, on la voit aussi dans les pubs d’Agent Provocateur, de Fleet Ilya et de Calvin Klein. Excusez du peu!

Ce mois-ci, elle est en couverture de l’édition britannique de Elle qui lui consacre un portrait, richement illustré, dans ses pages intérieures. La jeune femme raconte son parcours professionnel. Son premier job pour le catalogue d’Asos. Exactement ce que ne veut pas faire l’étudiante du London College of Fashion qui rêve de photos artistiques dans les revues pointues. Être Mannequin métisse, taille 44 ne vous ouvre pas beaucoup de portes à Londres, à ce moment-là. Elle enchaîne donc les boulots alimentaires et interrompt plusieurs fois sa carrière.

En août 2018, elle quitte la Grande-Bretagne pour New York. C’est, en quelque sorte, un retour aux sources pour la fille d’un Jamaïcain et d’une Américaine. Aux États-Unis, le Body Positive imprime fortement sa marque sur la mode. Des mannequins tels qu’Ashley Graham et Paloma Elsesser deviennent des stars. Quelques mois après avoir défilé une première fois pour Rihanna, la Britannique figure avec ses deux consœurs dans Vogue. Un événement dans l’histoire du magazine et une revanche pour celle qui, jadis, a été une ado complexée.

Alva Claire, Ashley Graham, Jill Kortleve & Paloma Elsesser by Ethan James Green, Vogue Italia, December 2020. pic.twitter.com/8iu937INzE — models daily (@supermodeldaiIy) December 17, 2020

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)