Ruée sur l'eyeliner après la une de «Vogue» avec Adele

La reine de la virgule d'eyeliner. Ce surnom ne vient pas de nulle part. Adele est adepte de ce trait sur la paupière. Depuis que la chanteuse britannique a fait la couverture de l’édition britannique de Vogue, la semaine dernière, la demande d’eyeliner a grimpé en flèche.

Adele needs to drop that eyeliner tutorial ASAP. It’s been perfect for at least a decade and i'd like some tips. https://t.co/5SWcWHVRPH