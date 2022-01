Un prince sur le podium de la Fashion Week

Certains princes et princesses participent en général à la Fashion Week, dans les gradins. C'est le cas par exemple de Lady Amelia Windsor (Angleterre) ou encore de Pierre et Beatrice Casiraghi (Monaco) présents au défilé Dior. D'autres ont décidé d'investir le podium comme Charlotte Casiraghi, qui a ouvert le défilé Dior, sur son cheval. Une autre tête couronnée a donné de sa personne et arpenté le catwalk, sur ses deux jambes: le prince Nikolai du Danemark.

Étudiant en école de commerce, le premier petit-fils de la reine Margrethe est aussi mannequin à ses heures perdues: inscrit à l'agence Scoop Models depuis 2018, le jeune homme de 22 ans a déjà travaillé pour Burberry mais aussi Dior, à plusieurs reprises et collabore également avec la marque danoise Rains. Il a ainsi été choisi par la directrice artistique de la maison pour clore le défilé automne-hiver 2022/2023, dans une imposante doudoune rose. Il fait par ailleurs la couverture de Vogue Scandinavia ce mois-ci.

Le comte de Monpezat, 7e dans l'ordre de succession au trône, ne compterait toutefois pas faire du mannequinat son métier: «Je préfère voir cela comme un travail temporaire qui m’aidera tout au long de mon parcours scolaire », avait-il expliqué il y a quelques années dans le magazine Tæt på.

Il a en tout cas pu assez facilement trouver un hébergement à Paris: son père, le prince Joachim vit dans la capitale française depuis 2020, depuis qu'il y a été nommé attaché de défense du Danemark. Il habite en France avec sa deuxième épouse, la princesse Marie, une Française (descendante des anciens propriétaires de l'usine métallurgique de Pont-à-Mousson) et leurs deux enfants, Henrik (2009) et Athena (2012).

