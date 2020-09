Nike dévoile sa première collection maternité

C’est une équipe exclusivement composée de femmes, dont des futures mamans, qui ont pensé Nike (M), première collection destinée aux femmes enceintes et jeunes mamans. Parmi elles, la coureuse de 400 mètres Perri Edwards, qui vient de mettre un terme à sa carrière: «Quand je faisais de la compétition, mon credo, c’était: «être classe, se sentir bien, faire de bons résultats», explique-t-elle.«Quand on se sent bien dans ses vêtements, qu’ils vous vont à la perfection, ça vous donne confiance.»

Pendant plusieurs années, Nike a étudié des données sur la grossesse et a travaillé en collaboration avec 30 athlètes enceintes ou venant d’accoucher. Alex Morgan, membre de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis et attaquante de l’Orlando Pride, raconte: «En tant qu’athlète, vous voulez voir des résultats. Vous voulez continuer à progresser. Tout au long de ma grossesse, j’ai dû cesser de me dire: «Mon endurance empire» ou «Je me fatigue plus facilement» pour me dire: «Je suis en train de mettre au monde un bébé, alors pardonnez-vous et pardonnez à votre corps, profitez vraiment de ce moment.»

Étirables et gainants

Le résultat: quatre pièces comprenant un pull, une brassière, un débardeur et un legging dans des tons noirs, gris et roses. À première vue, ces articles ressemblent aux créations classiques de l’équipementier, mais ce sont des vêtements étirables et gainant. Perri a mis la collection à rude épreuve au fil des derniers mois. «La brassière de sport Nike (M) est géniale parce qu’elle me permet d’allaiter facilement, a-t-elle déclaré. Le legging donne le choix de le porter sur le ventre ou de montrer le ventre. Le T-shirt de maternité a ce matériel supplémentaire pour le poids supplémentaire que je porte.»

La collection sera disponible dans les magasins et en ligne sur le site à partir du 17 septembre.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)