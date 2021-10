Les bijoux retournent en enfance

La mode et la nostalgie sont deux éléments qui se combinent souvent. Moschino a, par exemple, voulu rendre hommage à la période de l’enfance. En effet, la marque italienne a présenté, lors de la Fashion Week de New York, une collection enfantine et colorée. Les sacs biberons ou les ceintures hochets faisaient partie des tenues portées par les mannequins. Les bijoux, eux aussi, étaient colorés et en plastique.

Le secteur du luxe suit également cette tendance. Chez Dior, ce sont des bagues en résine qui accessoirisaient les tenues très sixties de la collection printemps-été 2022.

Isabel Marant a imaginé des colliers sous formes de joncs colorés qui font penser à des bonbons au réglisse.

Chez Chanel, ce sont les bracelets qui rappellent cette période. En plastique et colorés, ils sont portés en accumulation (voir photo de couverture).

Kevin Germanier, a détourné des barrettes et des broches en strass et en plastique. Il les a utilisées comme ornements de coques de smartphones.

Les stars n'échappent pas à cette tendance régressive et colorée. Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Kendall Jenner, Addison Rae ou Bella Hadid ont adopté les créations des marques comme Gin from the pampa, Blobb ou Fernando Jorge.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)