Claudia Schiffer: «Les années 90, c'était le no limit»

À 51 ans, Claudi Schiffer reste une icône de la mode. Une pionnière avec Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Linda Evangelista. Un «clan qui a révolutionné la planète mode et qui continue de fasciner» écrit le magazine Vogue. Le mannequin allemand a fouillé dans ses archives photos des années 90 et a monté une exposition, «Captivate! Fashion Photography from the 1990s» qui ouvre ses portes ce mercredi au Kunstpalast de Düsseldorf. La ville où elle a été découverte en 1987.

Claudia Schiffer photographiée par Ellen von Unwerth pour la campagne Guess de 1990.

Helena Christensen, Claudia Schiffer, Stephanie Seymour, Christy Turlington et Naomi Campbell photographiées par Herb Ritts en 1993 pour le Vogue US.

«Les nineties étaient une période extraordinaire qui a vu éclore une culture du style, l'ère des supermodels et une créativité sans limite», explique-t-elle au magazine. «Des jeunes créateurs, photographes, stylistes et directeurs artistiques, mais aussi des coiffeurs et maquilleurs ont émergé et ont changé en profondeur la manière dont on voit la mode et le design (...) Il y avait davantage de liberté dans la manière de s'exprimer. C'était le no limit».

Se replonger dans les années 90 «permet de comprendre d'où viennent certaines tendances de la nouvelle génération: les jeans Levi's vintage et débardeurs, les slipdress, les Birkenstock, mais aussi l'envie de dénicher l'équivalent de nos vieux vinyles ou de nos Polaroid». Son plus tendre souvenir? Un shooting photo avec la photographe allemande Ellen von Unwerth à Paris alors qu'elle n'a que 17 ans. «C'était nos débuts à toutes les deux et on étaient surexcitées. Au final, on faisait les imbéciles près du Centre Pompidou et je portais mes propres vêtements», raconte-t-elle.

Ces photos ont finalement été choisies pour la campagne Guess Jeans. «Ma carrière était lancée». Elle devient l'égérie du nouveau parfum de Guess, fait une grande tournée de dédicaces aux États-Unis avant de retrouver son appartement à New York. «Un matin, les yeux encore endormis et les cheveux ébouriffés, j'étais dans l’ascenseur lorsque qu'une personne est entrée et m'a demandé: "Êtes-vous la fille Guess?". J'ai alors compris que ma vie avait changé pour toujours».

Si elle ne devait retenir qu'une seule tenue portée à cette époque, ce serait «une robe bleu azur que j'avais portée au défilé haute couture de la collection Versace automne-hiver 1994/1995».

Mais le vrai style des années 90, «c'était de porter une veste Chanel avec un jean Levi's vintage, ou des robes tube Alaïa avec des sneakers montantes par exemple. Il y avait aussi un certain attrait pour le minimalisme. La slipdress incarnait parfaitement cela. C'est d'ailleurs ce que je préférais porter, avec une paire de Converse».

(mc/L'essentiel)