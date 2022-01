Megan Fox et Emrata peuvent remercier Napoléon

C'est LA news people du jour: Megan Fox et Machine Gun Kelly sont fiancés. Outre les détails étonnants de la demande - ils ont bu le sang l'un de l'autre - ce qui a interpellé les magazines américains, c'est la bague de la brune de 35 ans. Un «Toi et moi» (dans le texte) - composé d'un diamant et d'une émeraude - visiblement très à la mode chez les célébrités ces derniers temps.

«Quoi de plus romantique qu'une bague "Toi et moi", où deux pierres se rencontrent pour symboliser l'union de deux amants?», questionne Rachel Garrahan, directrice des bijoux et montres du Vogue britannique. Un modèle de bague rendu célèbre par Napoléon Bonaparte quand il a fait sa demande à Joséphine de Beauharnais en 1796. Vendue aux enchères en 2013, elle «est d'une simplicité à toute épreuve», explique le directeur du département souvenirs historiques de la maison Osenat car «à l'époque, Bonaparte a très peu d'argent».

La bague en or - d'un diamètre de 18 mm et ornée d'un diamant et d'un saphir taillés en poire - a finalement été adjugée près de 900 000 euros. (AFP)

Une simplicité et une symbolique qui ont séduit des personnalités très diverses. John Kennedy a ainsi fait sa demande à Jackie Lee Bouvier en 1953 avec un «Toi et moi» (émeraude et diamant) signé Van Cleef & Arpels.

Plus récemment, en 2018, Emily Ratajkowski arborait une bague ornée de deux diamants - un en forme de poire et l'autre en forme princesse - après ses fiançailles avec Sebastian Bear-McClard. En 2020, Ariana Grande - fiancée à Dalton Gomez - montrait avec fierté son «Toi et moi», composé d'une perle et d'un diamant.

(Instagram)

(Instagram)

À noter que, comme le souligne Harper's Bazaar, cette bague à la symbolique forte peut également être simplement offerte à une personne chère à notre cœur: ainsi Travis Scott a offert deux bagues similaires aux femmes de sa vie, Kylie Jenner et leur petite Stormi, 3 ans.

(mc/L'essentiel)