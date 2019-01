Bella Hadid plus sexy que jamais dans son harnais

Il semble que le harnais soit l’une des tendances mode du moment. Adam Rippon en portait un sous son smoking Moschino lors de la cérémonie des Oscars, en mars. Plus récemment, Timothée Chalamet a fait le buzz aux Golden Globes en arborant un harnais brodé signé Virgil Abloh. Et maintenant, c’est au tour de Donatella Versace de proposer son interprétation de cet accessoire coquin.

La maison italienne fait vibrer l’esprit BDSM. La collection Homme automne-hiver 2019/2020, comprend beaucoup de cuir, de larges ceintures et des harnais. Mais en imprimant des lanières en cuir sur des chemises et des tee-shirts aux couleurs saturées, Versace a trouvé un moyen de rendre le fétichisme moins intimidant et plus accessible aux yeux du grand public.

Pour accentuer l'esprit espiègle de ce show, des femmes fatales comme Kaia Gerber, Bella Hadid et Emily Ratajkowski ont marché sur le catwalk, avec des airs de femmes fatales et dominatrices.

(L'essentiel)