Le «shmile», la nouvelle tendance sur Instagram

Tu es du genre à faire coin-coin avec ta bouche dès que tu te prends en selfie? Oublie la duck face et passe au Shmile! Ce néologisme anglais est la contraction de «shut eyes» et «smile» (yeux fermés et sourire). L’idée n'est plus de ressembler à un canard, mais de donner une sensation de bien-être et de joie sur Instagram, comme si la photo avait été prise dans un moment de bonheur intense.

C’est le tabloïd britannique «Daily Mail» qui est à l’origine de cette trouvaille étymologique. Avant lui, on se souvient du Barbie feet inventé par le magazine de mode «Who What Wear» ou encore de la Bambi pose, création du magazine «Elle.» Pour le Shmile, pas besoin d’un doctorat en narcissisme, il s’agit juste de sourire les yeux fermés, un peu comme les personnages de mangas.

(L'essentiel)