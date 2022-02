Si l’on en croit le créateur Dion Lee, les masques vont nous accompagner encore un petit bout de temps, même si la pandémie décline un peu partout dans le monde. Lors de son défilé automne-hiver 2022 à la Fashion Week de New York, le designer australien a présenté des strings en guise de masques.

«Je me suis intéressé aux façades architecturales et aux masques», explique Dion Lee au magazine WWD au sujet de sa collection. «Naturellement, notre époque, avec la dissimulation des visages derrière les masques, m’a aussi inspiré. Comme s’ils étaient devenus une partie de notre identité en quelque sorte».

«Le string est à l’honneur sur les robes et les visages»

L’idée de Dion Lee de se couvrir le visage ne plaît pas à tout le monde. Sur Twitter, un utilisateur se moque: «On dirait que les mannequins reniflent des sous-vêtements».

Iconic mask fail, but make it fashion?



Dion Lee presented their AW ‘22 collection in New York— stan or ban? ⬇️ pic.twitter.com/LFpn1eoTnC