Affiner son nez en quelques secondes et sans chirurgie

Envie d’affiner son nez, mais sans avoir besoin de maîtriser le contouring, ni de passer par la case chirurgie? S'il y a bien un endroit où l’on peut trouver des astuces de maquillage, c’est bien sûr TikTok.

La nouvelle tendance du réseau social permet de redessiner le contour du nez en quelques secondes. Elle fait sensation parmi les maquilleurs et influenceurs beauté de TikTok. Le secret? Le crayon pour les yeux Jumbo de NYX Professional Makeup, en couleur blanche.

Cette astuce nécessite moins de produits de beauté et moins de technique! De plus, elle est peu coûteuse, puisque le prix du crayon est disponible autour de 8 euros!

Comment faire?

Contrairement au contouring, qui consiste à utiliser des teintes plus foncées et plus claires pour redéfinir la forme du nez, le crayon blanc permet de le rendre plus petit ou plus symétrique facilement.

Pas besoin de tracer deux lignes foncées sur le côté du nez, puis d’utiliser un surligneur ou une teinte plus claire au centre. Le crayon blanc permet de tracer une ligne fine du milieu du nez vers l’arête et un petit point à l’extrémité du nez. Ensuite, il suffit d’estomper la formule avec les doigts. Le blanc attire la lumière sur l’arête du nez et donne une impression de finesse.

Plusieurs usages possibles

Si son premier usage est d’ouvrir le regard, les influenceuses beauté ont trouvé plusieurs manières de détourner ce crayon. Elles l’utilisent sur le nez, mais également pour rehausser les sourcils, pour affiner le menton et comme highlighter sur les pommettes.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)