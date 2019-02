La blogueuse porte un mystérieux vêtement

Le post Instagram de Xenia Adonts, blogueuse mode aux 1,3 million d’abonnés, n'a pas laissé ses followers indifférent. Il y a une semaine, durant la Fashion Week de New York, elle a publié une photo d’elle dans un ensemble au look cosmique, non pas signé Nasa, mais Sies Marjan (collection automne-hiver 2018). La jeune Allemande a également posté une vidéo, où on la voit au premier rang d’un défilé.

Devant la caméra, le vêtement capte toute la lumière. Est-ce un filtre Instagram qui fait un tel effet? Une caméra thermique? En fait, il s’agit d’un tissu réfléchissant comme celui qu’on trouve sur les gilets jaunes, mais en plus technique. Il absorbe et réfléchit la lumière et les couleurs changent selon l’éclairage. Quand une source lumineuse n’est pas braquée dessus, il se fait plus discret, avec des reflets aubergine, marron ou encore violet.

La marque Sies Marjan est jeune. Elle a été fondée en 2016 par le designer Sander Lak, un néerlandais implanté à New York. Il l’a baptisée ainsi en prenant le prénom de ses parents (Sies est celui de son père et Marjan, celui de sa mère). Tout de suite, ce créateur de 34 ans a suscité l’intérêt des stars et a développé une clientèle qui compte Beyoncé, Zendaya, Zoë Kravitz ou encore Millie Boby Brown.

(L'essentiel)