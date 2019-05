Amputée d'une jambe, elle devient mannequin

C'est une triste expérience qui a amené Bernadette Hagans, 23 ans, à connaître la célébrité. En 2017, cette Britannique commence à avoir des douleurs à la jambe. Ce qui n’était à a base qu’une douleur au niveau du mollet s’avère être plus grave que prévu. La situation empire et la jeune femme confie ressentir comme une bosse à l’intérieur de sa jambe droite. En décembre de la même année, marcher devient un calvaire. Elle décide donc de se rendre chez son médecin généraliste.

On lui dit qu'il s'agit d'un lipome – une tumeur bénigne constituée de tissu adipeux. Après plusieurs visites chez son médecin, elle fait une échographie en mai 2018. Le 20 août, les résultats tombent. Après d'autres examens et une biopsie, Bernadette apprend qu’elle est atteinte d’un cancer rare et agressif. La tumeur se développe autour des nerfs et des vaisseaux sanguins; elle doit être amputée d’urgence.

Le 30 octobre, elle n’a plus de jambe droite. Elle apprend à marcher avec une prothèse et découvre que de nouvelles opportunités s’offrent à elle. Elle signe avec Zebedee Management, une agence de mannequins spécialisée dans le mannequinat pour personnes handicapées.

Pour célébrer la sortie de «Toy Story 4» cet été, la jeune Britannique a été choisie pour faire la promotion d’une collection dédiée au dessin animé qui sera mise en vente dès le mois de juin chez Primark.

«Travailler avec Primark était tellement amusant! C'était une opportunité incroyable. J'ai adoré l'ensemble de l'équipe», explique la jeune femme au site d’informations Metro.UK. Et Bernadette ajoute: «J’ai fait beaucoup de choses différentes, de la télévision à la radio en passant par le mannequinat. Tout le monde s’est montré ouvert et cela me motive à rester celle que je suis et à continuer à faire des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Je me réjouis de voir ce que me réserve l’avenir.»

