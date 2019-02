Un label choisit 100% de modèles asiatiques

Les collections de Carol Lim et Humberto Leon s’attachent à des thèmes de société, histoire de coller au réel. Dernièrement, c’était la communauté LGBT. Aujourd’hui, les créateurs du label Opening Ceremony valorisent les Asiatiques. Tous les mannequins qui portent les vêtements de l’automne – hiver 2019 – 2020 (voir le diaporama ci-dessous) le sont ou ont des origines asiatiques, à l’instar des deux stylistes. Le fait est suffisamment rare dans le monde de la mode pour le signaler. Bien sûr, on note la présence par-ci, par-là de modèles asiatiques, notamment depuis que ce marché est devenu un enjeu crucial pour la vente du prêt-à-porter occidental, mais rien d’aussi radical.

Les Asiatiques sont trop souvent victimes de racisme, y compris dans l’industrie fashion. On se souvient, par exemple, du scandale généré, en novembre dernier, par un clip de Dolce & Gabbana, jugé insultant pour les Chinois, et qui avait conduit à l’annulation d’un défilé à Shanghai. La collection de Carol Lim et Humberto Leon est donc un acte militant. Dans la foulée, elle valorise la diversité en présentant des plus-size, des jeunes, des personnes d’âge mûr, une femme enceinte, des anonymes et des célébrités. Parmi celles-ci, on relève la présence de la styliste Anna Sui, et de l’acteur et créateur de bijoux Waris Ahluwalia.

(L'essentiel)