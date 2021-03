La bague en plastique fait son grand retour

C’est le moment de descendre à la cave et de fouiller dans les cartons. Les imposantes bagues en plastique coloré que toutes les ados des années 1990 portaient, sont de retour! Et cette fois, elles ne sont pas réservées qu’aux jeunes filles. Influenceuses et célébrités: elles ont toutes succombé à la tendance.

Ces derniers temps, on les a, notamment, repérées aux doigts de Dua Lipa et de Miley Cyrus ainsi qu’à ceux de Bella Hadid. Les trois portent des modèles du label espagnol La Manso. Les créations flashy et abordables de ce petit label, fondé en 2019 à Barcelone par Adriana Manso, ont conquis le cœur de plusieurs grands magazines de mode, comme l’édition française de Vogue et Harper Bazaar.

La Manso n’est pas la seule marque à proposer des bagouses. Plusieurs enseignes de prêt-à-porter ont sorti les leurs, comme Mango, Pull&Bear ou encore ASOS.

(L'essentiel/Nina Seddik)