Une app pour retrouver ses fringues préférées

Avant l’ère Shazam, on mettait un temps fou à retrouver une chanson qu’on avait entendue dans une pub ou dans un film. Maintenant, en un clic, le tour est joué. Pour le shopping, c’est pareil. Asos a lancé vendredi dernier «Style Match», un nouvel outil de recherche disponible depuis l'appli, sur le même principe que celle dédiée à la musique.

Il suffit d’appuyer sur l’icône de l’appareil photo dans la barre de recherche et de télécharger une photo de la pièce que l’on recherche. Il peut s'agir d’une capture d’écran ou d’un post Instagram, elle la retrouve dans tout le catalogue du détaillant de vêtements britannique (parmi plus de 85 000 produits).

Plus besoin de passer des heures sur le site pour retrouver cette ceinture, ce sac ou cette robe repérée sur les réseaux sociaux ou dans les pages d’un magazine. Asos se charge d'enquêter à notre place. Cette nouvelle fonctionnalité sera utile pour les utilisatrices qui cherchent à imiter les looks de leurs blogueuses et de leurs influenceuses préférées.

Asos Just Launched Style Match On Their Mobile App And I'm Obsessed With It https://t.co/9Txq08jkqB #primarykeyword_asis_style pic.twitter.com/b0znhrcGfJ — TrendingStream (@trendingstream) 12 mars 2018

(L'essentiel)