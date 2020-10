Les filtres d'Instagram accusés de racisme

«Pour être belle, selon les critères édictés par la société, il faut avoir le «visage Instagram». C’est-à-dire celui qui est généré par les filtres de la réalité augmentée sur les réseaux sociaux: une peau claire, des pommettes hautes, des yeux de chat, de longs cils, un petit nez et des lèvres pulpeuses. De manière plus insidieuse, les filtres peuvent aussi éclaircir la couleur de la peau et gommer des traits ethniques (nez épatés, yeux bridés) pour correspondre à cette norme». Dans un article publié lundi sur le site du magazine américain Nylon, la journaliste Sara Li dénonce un racisme sournois.

Ces filtres de beauté sont prisés par les utilisateurs des réseaux sociaux dont des stars comme Kylie Jenner (photo ci-dessus) et Bella Hadid (post ci-dessous).

L’opinion de la journaliste est corroborée par une spécialiste des systèmes d’information, Lauren Rhue, professeure assistante à l’Université du Maryland. La chercheuse affirme que les entreprises telles qu’Instagram, TikTok et Snapchat ont la possibilité de résoudre ce problème, mais qu’elles ne le font pas parce que les utilisateurs ne font pas assez pression sur elles. Lauren Rhue rappelle que ce n’est pas la première fois que les géants de la technologie sont à l’origine d’une forme de racisme qui ne dit pas son nom parce que les développeurs des appareils photo ont paramétré la reconnaissance faciale à partir de modèles blancs.

Quelques exemples sont donnés. L’alerte «Clignez-vous des yeux?» est apparue sur l’écran alors que le sujet était d’origine asiatique. Un comble sachant que le fabricant, Nikon, est japonais. Un Afro-Américain, utilisateur de Google Photos, a eu la fâcheuse surprise de constater que les photos de lui étaient classées dans la catégorie «gorille». Microsoft, Amazon et IBM ont restreint l’utilisation de la reconnaissance faciale accusée d’être sexiste et raciste, notamment quand elle est utilisée par les services de police aux États-Unis.

Les filtres de beauté des réseaux sociaux ont un impact sur la manière dont les utilisateurs se perçoivent. Notamment les plus jeunes qui sont aussi les plus influençables, avec à la clé des dégâts psychologiques parfois et même des comportements destructeurs.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)