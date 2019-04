Le cannabis, nouvelle star des cosmétiques?

Le cannabidiol (CBD), nouveau super-héros des ingrédients cosmétiques? De nombreux petits acteurs se ruent sur le créneau, mais les géants historiques du secteur de la beauté restent attentistes, en raison du flou juridique entourant cette molécule non psychoactive du cannabis. «La tendance du CBD en Amérique du Nord, c'est énorme», constate Romain Lemeunier, un responsable de la région pour le géant suisse des arômes, fragrances et actifs cosmétiques Givaudan.

Mais chez Givaudan on n'en fait pas. «Nous avons pris une position extrêmement précautionneuse en raison des incertitudes juridiques et réglementaires» sur cette substance, ajoute-t-il. Les grandes marques mondiales de cosmétiques sont pour l'instant sur la même ligne. Pour ne pas être en reste nombre d'entre elles, de Kiehl's (L'Oréal) à Origins (Estée Lauder) en passant par Murad (Unilever), ont récemment lancé à la place des produits de soins de la peau à base d'huile provenant de graines de chanvre, dont l'utilisation est plus largement autorisée.

Contradictions entre les réglementations

Il est toutefois «probable» que tous les grands groupes du secteur passeront dans les cinq prochaines années au CBD, une fois que les réglementations seront clarifiées, estime le cabinet d'études Euromonitor. Lequel vante ce cannabis light comme «le nouveau super-héros des ingrédients de beauté» avec des vertus anti-oxydantes, anti-inflammatoires et relaxantes.

En attendant, ce filon émergent dans la beauté est exploité par de nouveaux entrants, qui peuvent partir en croisade contre les contradictions entre la réglementation européenne et les positions plus strictes de certains Etats. En France notamment, seules les fibres et les graines de chanvre peuvent être utilisées, alors que la réglementation européenne permet d'exploiter toute la plante.

Les bienfaits du CBD pour la peau «restent à démontrer» et d'autres actifs végétaux peuvent rivaliser avec lui sur le segment de la cosmétique «bien-être». Avec en plus l'avantage d'être quant à eux parfaitement licites.

