Elle nous fait visiter son imposant dressing

Le dressing de Kris Jenner va vous donner le tournis. Ce n’est pas juste une grande pièce. C’est presque une boutique de luxe dans une maison (sauf qu’on ne peut rien y acheter, et de toute façon, on n'en aurait pas les moyens). La matriarche des Kardashian a offert une visite guidée à la chaîne YouTube Judith Leiber Couture. Pendant dix minutes intenses, on découvre l’impressionnante collection de baskets Yeezy de Kris, ainsi que celle de ses pochettes en strass qu’elle dit avoir entamée il y a 62 ans, donc depuis sa naissance.

«Comment fais-tu pour prendre une décision le matin quand tu t’habilles?», demande la présentatrice. C’est vrai que Kris n'est pas une adepte du «less is more». Elle possède au moins une vingtaine de blazers noirs, sa signature stylistique, et une ribambelle de survêtements qu’elle «adooooore!» parce que – gros scoop – elle se sent confortable dedans.

(L'essentiel)